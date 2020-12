Maltempo su costa Molise, Vigili del Fuoco al lavoro

(ANSA) - TERMOLI, 29 DIC - Gran lavoro dei Vigili del Fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso) per i danni provocati dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia di ieri.

Numerosi gli interventi per la rimozione di grossi rami di alberi caduti sulla sede stradale. Ieri sera tante le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco per calcinacci pericolanti e perdite d'acqua.

Sull'A14 la caduta di un albero sulla corsia è stata all'origine di un tamponamento tra più veicoli: ferito un automobilista trasportato all'ospedale 'San Timoteo' di Termoli.

Raddoppiate le squadre di soccorso per far fronte alle numerose richieste di interventi. (ANSA).