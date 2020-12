Covid, a Venafro tamponi prima del rientro a scuola

(ANSA) - VENAFRO, 29 DIC - Il Comune di Venafro (Isernia) ha programmato uno screening straordinario sul mondo della scuola, finalizzato a individuare eventuali casi di positivi al Covid in vista del rientro in classe dopo le festività natalizie. Lo rende noto il sindaco, Alfredo Ricci: "Stiamo organizzando l'effettuazione di tamponi antigenici su alunni, docenti e personale scolastico di tutti i plessi scolastici: infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado". Una volta raccolte le disponibilità da parte degli interessati, saranno organizzati i turni per effettuare i test che saranno processati da laboratori privati. "Sono circa 2.000 le persone potranno sottoporsi a tampone - ha detto il sindaco - Si tratta di un'opportunità per il mondo della scuola, considerato da sempre centrale nella nostra azione amministrativa; opportunità a cui ognuno dei potenziali destinatari potrà decidere volontariamente se aderire o meno. Ovviamente - ha concluso - l'adesione è fortemente auspicabile, in quanto conoscere in maniera dettagliata la situazione sanitaria di tutti coloro che rientreranno a scuola consentirà di proteggere meglio la comunità scolastica e, quindi, l'intera popolazione". (ANSA).