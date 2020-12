Cosap, esenzione totale per attività e imprese dell'Isernino

(ANSA) - ISERNIA, 29 DIC - Imprese e attività commerciali in crisi: il Consiglio provinciale di Isernia ha dato il via libera al provvedimento che concede, in via straordinaria per il 2020, l'esenzione totale del canone di occupazione del suolo pubblico.

Approvata all'unanimità la proposta dei consiglieri Manolo Sacco e Vittoria Succi. "La Provincia decide di stare accanto agli operatori economici in difficoltà a causa della crisi determinata dall'attuale emergenza - si legge in una nota dell'ente - e lo fa con un gesto concreto, esentandoli dal pagamento del Cosap per l'intero 2020. Il nostro bilancio per quest'anno potrà essere gestito anche senza queste somme che, invece, gli operatori economici in difficoltà potranno destinare alle esigenze delle attività o delle famiglie". (ANSA).