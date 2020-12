Maltempo, vento forte e pioggia, disagi in tutto l'Isernino

(ANSA) - ISERNIA, 28 DIC - Vento forte e pioggia in tutta la provincia di Isernia: al centralino dei Vigili del Fuoco numerose le richieste di intervento. Tutte le squadre sono impegnate da Venafro all'Alto Molise per rimuovere dalle strade alberi divelti e rami spezzati. Le raffiche di vento hanno provocato anche danni ai tetti. Il sindaco di Isernia ha chiuso, fino al 10 gennaio, per ragioni di sicurezza la villa comunale dove il vento ha provocato la caduta di un albero. (ANSA).