Comune Termoli, arrivate mille domande per buoni spesa

(ANSA) - TERMOLI, 28 DIC - La crisi dovuta al Covid-19 ha messo in ginocchio le famiglie di Termoli. Sono mille le domande pervenute all'Assessorato comunale alle Politiche sociali per ottenere i buoni spesa. Stessi numeri per la richiesta di contributo per utenze e affitti. L'assessore al ramo Silvana Ciciola è al lavoro per dare un sostegno anche con la consegna di derrate alimentari attraverso l'associazione 'Sae 112'.

Pacchi con alimenti sono stati consegnati a Opera Serena, la casa di riposo per anziani di Termoli, la Casa di Kore, la struttura di accoglienza per i minori disagiati e la Cooperativa "Il Noce" attiva nel recupero dei tossicodipendenti. "Abbiamo evaso finora 500 domande sui buoni spesa e stiamo lavorando per completarle tutte - dichiara l'assessore all'ANSA - Oggi scade l'avviso per il rimborso di utenze e affitto, anche qui tantissime le domande pervenute fioora".

Il prossimo avviso che sarà pubblicato riguarderà il rimborso delle tasse universitarie. "Siamo impegnati per preparare questo bando - prosegue Ciciola - Durante gli ultimi mesi abbiamo potuto toccare con mano una situazione di crisi delle famiglie.

In tanti sono rimasti senza lavoro a causa dell'emergenza sanitaria. C'è un gran lavoro di squadra sia in assessorato sia con il sindaco Francesco Roberti. Siamo stanchi, ma soddisfatti". (ANSA).