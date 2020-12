ANSA-IL-PUNTO/COVID: Molise, due decessi e 9 nuovi casi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 DIC - Nelle ultime 24 ore in Molise due decessi (186 in totale dall'inizio dell'emergenza), 9 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 257 tamponi processati, 4 ricoveri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, 114 guariti. Il totale degli attualmente positivi in regione è 2.298, 56 i ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, 8 in terapia intensiva. Gli asintomatici a domicilio sono 2.150, mentre il totale dei soggetti in isolamento è 2.427, 2.183 il totale delle visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca).

Ieri sono state somministrate le prime 50 dosi del vaccino.

All'ospedale Cardarelli di Campobasso, centro regionale Hub per il Covid-19, sono stati vaccinati 30 tra medici e personale sanitario del nosocomio, altre 20 dosi sono state somministrate al personale e a ospiti della Rsa di Ripalimosani (Campobasso), struttura virus free dall'inizio dell'emergenza. (ANSA).