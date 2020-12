Vax Day:primi 20 vaccini in Molise, sono per Rsa virus free(2)

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 DIC - Le prime 50 dosi del vaccino anti Covid sono state somministrate oggi in Molise. All'ospedale Cardarelli di Campobasso, centro regionale Hub per il Covid-19, a riceverle sono stati 30 tra medici e personale sanitario del nosocomio, altre 20 sono state somministrate al personale e ospiti della Rsa di Ripalimosani (Campobasso). Romeo Flocco, primario del reparto di Anestesia e Rianimazione e Claudia Marcucci, infermiera del reparto di Malattie infettive, i primi due a sottoporsi alla vaccinazione. Presenti al Cardarelli anche il presidente della Regione, Donato Toma, i vertici dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem), il direttore generale Oreste Florenzano e quello Sanitario, Virgina Scafarto, oltre ad una rappresentanza del personale medico e infermieristico che da mesi è impegnato, in prima linea, a fronteggiare la pandemia. A gennaio, ha fatto sapere il governatore, è prevista la consegna di altre 9.000 dosi. (ANSA).