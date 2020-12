In fiamme tetto di un fabbricato a Gildone. VVf in azione

(ANSA) - GILDONE, 26 DIC - Sono rilevanti i danni a un fabbricato alla periferia di Gildone (Campobasso), danneggiato da un incendio del tetto. La copertura in legno è stata quasi completamente distrutta dal fuoco divampato improvvisamente nel primo pomeriggio del giorno di Natale. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti. Tre le squadre intervenute sul posto con un'autobotte, un'autoscala e un'autopompa per le operazione di spegnimento delle fiamme. (ANSA).