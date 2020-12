IL PUNTO/COVID: Molise, calano contagi ma anche tamponi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 DIC - Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Molise, sensibile calo dei nuovi contagi da Covid-19 (12), ieri 97, a fronte di 217 tamponi refertati, ieri processati 607; 6 ricoveri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Si apprende dal bollettino diffuso in serata dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Nei 10 giorni precedenti, si legge sempre nel report Asrem, si sono registrati 303 guariti. Il totale degli attualmente positivi in regione è 2.561, 56 i ricoverati nel reparto di malattie infettive, 8 in terapia intensiva. Gli asintomatici a domicilio sono 2.431, mentre il totale dei soggetti in isolamento è 3.017, 2.087 le visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca). Sul fronte della politica e sulle attività riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, si registrano le critiche mosse dal gruppo del M5s in Consiglio regionale ai contenuti dell'Avviso da 24,2 milioni di euro della Regione Molise finalizzato a sostenere la ripresa economica delle Pmi colpite dagli effetti del Covid-19. In particolare viene censurato il criterio previsto per l'accesso ai fondi, relativo al 'reddito imponibile crescente'. "Non c'è logica - ha commentato il consigliere Valerio Fontana - perché non è detto che l'azienda con il reddito imponibile minore sia quella che ne ha più bisogno. Ci sono aziende con decine di dipendenti che per forza di cose avranno un reddito maggiore. Ancora una volta - ha aggiunto - ci troviamo davanti ad un Bando che distribuisce risorse a sostengo di imprese che verranno scelte con un criterio irrazionale". Dopo le critiche, arrivano le proposte: stabilire la graduatoria in funzione alla percentuale di perdite di fatturato rispetto al 2019. Nella mozione presentata in Consiglio, il gruppo del M5s chiede che vengano rivisiti i criteri prima della pubblicazione del bando. (ANSA).