Positivo al Covid si allontana da casa, denunciato da Ps

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 DIC - Positivo al Covid-19 si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione violando le norme in materia sanitaria. Un 51enne di Campobasso è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria. Gli agenti durante un servizio di controllo lo hanno incrociato mentre transitava nel sottopasso della stazione. Alla loro vista l'uomo si è allontanato frettolosamente, comportamento che ha insospettito i poliziotti. Al termine dei controlli è stata accertata la positività al virus. Intanto, al fine di prevenire comportamenti non in linea con le disposizioni anti Covid, il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio ha predisposto una capillare rete di controlli che saranno effettuati dalle prossime ore.

(ANSA).