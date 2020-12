Diocesi attiva Fondo San Martino per interventi su famiglie

(ANSA) - TERMOLI, 19 DIC - Un fondo "San Martino" per intervenire a sostegno dei casi più gravi di famiglie in difficoltà. E' l'ultima iniziativa del Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Mons. Gianfranco De Luca che, oggi, ha presentato il progetto a cui hanno già aderito i parroci del Basso Molise con una propria donazione. "Circa 50 religiosi da settembre a oggi hanno già contribuito a questo fondo con donazioni libere - ha commentato il presule - per permettere qualche intervento mirato su famiglie, sul nucleo familiare.

Avvertiamo che c'è un impoverimento perchè è anche molto diffuso il lavoro atipico, precario. Questa crisi di oggi ricade ancora di più sui nuclei familiari già fragili. Abbiamo già messo insieme una prima somma". Il presule invita aziende del territorio a contribuire al progetto. "Il nostro vuole essere un invito a fare un intervento anche alle società - ha concluso Mons. De Luca - E' uno strumento piccolo per prenderci cura della realtà in cui viviamo. Essere il segno di questa cultura della cura di cui Papa Francesco ci parla nel messaggio sulla 54/a Giornata mondiale della pace". (ANSA).