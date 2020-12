'Italia city branding': Campobasso tra 31 città vincitrici

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 DIC - Campobasso è tra le 31 città vincitrici dell'avviso pubblico 'Italia City Branding'. La notizia è arrivata questa mattina, durante la riunione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Mario Turco, alla quale ha partecipato insieme agli altri sindaci delle città risultate vincitrici, anche quello di Campobasso, Roberto Gravina. Il bando finanzierà la progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti pubblici realizzabili in tempi celeri.

"Abbiamo lavorato con scrupolosità e dedizione a questa possibilità che siamo stati pronti ad intercettare - ha commentato il primo cittadino - la struttura di Missione InvestItalia al termine dell'istruttoria ha ritenuto valida e finanziabile la nostra proposta progettuale denominata 'Campobasso Città dei Misteri: accoglibilità, attrattività, vivibilità in chiave turistico/ricettiva attraverso la riqualificazione del Terminal bus e del Parco urbano Scarafone', finanziandola con 865.672 euro utilizzabili come quota per la progettazione. Una cifra importante - ha aggiunto - che rappresenta il 5% dei finanziamenti complessivi che 'Italia City Branding' ha destinato alle 31 città risultate vincitrici.

L'obiettivo generale dell'intervento da noi proposto e risultato vincente - ha spiegato - è quello di accrescere l'attrattività e rafforzare il ruolo di Campobasso quale capoluogo e centro economico, turistico, sociale e culturale dell'intera regione.

'Campobasso Città dei Misteri', i 13 ingegni che sfilano nella giornata del Corpus Domini, è il brand che da qualche anno identifica la nostra città per promuoverla e valorizzarla dal punto di vista turistico. È questo - ha concluso - il fulcro intorno al quale si sono programmate una serie di azioni volte a rendere il nostro territorio più accogliente, attrattivo e vivibile". (ANSA).