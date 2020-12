Polizia, a Campobasso giuramento per 33 agenti in prova

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 DIC - Cerimonia di giuramento alla Scuola allievi agenti della Polizia 'Giulio Rivera' di Campobasso dei 33 agenti in prova del 209/o corso di formazione provenienti da tutta Italia. La manifestazione si è svolta in maniera sobria, in linea con le prescrizioni di contenimento per la diffusione del Covid-19, alla presenza del questore di Campobasso Giancarlo Conticchio. I familiari dei giovani agenti hanno assistito in streaming alla cerimonia. Il Direttore dell'Istituto di formazione Valeria Moffa ha rivolto ai giovani poliziotti parole di incoraggiamento e di richiamo "ai valori fondanti della grande famiglia della Polizia di Stato", augurando loro buon lavoro. (ANSA).