Covid, Toma 'maggiore rispetto regole, evitare assembramenti'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 DIC - "Abbiamo emesso l'ordinanza 51 (7 dicembre 2020) proprio per rafforzare le misure di riduzione dei contatti fisici, consci che il periodo natalizio potrebbe farci abbassare la guardia. Dobbiamo essere molto più rispettosi delle regole ed evitare gli assembramenti. Capisco le preoccupazioni del ministro della Salute Roberto Speranza".

Così, interpellato dall'ANSA, il presidente della Regione Molise Donato Toma sull'ipotesi di un rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto al Covid-19 da mettere in campo per le prossime festività a livello nazionale. (ANSA).