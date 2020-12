Guasto riscaldamento Poliambulatorio Asrem, utenti al freddo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 DIC - Da circa una settimana l'impianto di riscaldamento del Poliambulatorio Asrem di via Gramsci a Campobasso è fuori uso. La segnalazione arriva da alcuni utenti che lamentano una situazione di disagio all'interno della struttura sanitaria. Problemi per chi accede ai servizi, dunque, ma anche per il personale. "Si va avanti con stufette elettriche - dicono i segnalatori - ma servono a ben poco". Intanto il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem), Oreste Florenzano, interpellato dall'ANSA fa sapere: "stiamo sollecitando l'intervento della ditta". (ANSA).