Por Molise: sindacati e imprese contestano Toma

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 DIC - Le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil, insieme a tutte le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative (Confindustria, Casartigiani, Confcommercio, Cna, Confesercenti, Confartigianato, Ance, Ura, Cia, Coldiretti), hanno deciso di disertare le riunioni già fissate dei Comitati di sorveglianza del Piano operativo regionale (Por) e quelle che saranno organizzate per le prossime programmazioni dei fondi europei e nazionali.

Tali incontri, a loro modo di vedere, "sono ormai appuntamenti rituali svuotati di ogni significato programmatico e politico". In una nota congiunta inviata al presidente della Regione, Donato Toma, hanno puntato il dito verso il governo regionale che, a loro avviso, "ha relegato i rappresentanti del Partenariato al ruolo di semplici spettatori", chiedendo di ripristinare "una normale prassi di confronto continuo e permanente sui temi più decisivi per il territorio". Le organizzazioni, ritenendo comunque necessario un loro contributo in questa delicata fase per il Paese e per la Regione, hanno elaborato un documento comune evidenziando alcuni punti ritenuti propedeutici ad ogni azione programmatica. (ANSA).