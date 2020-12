Por Molise: attivata 97% dotazione Fesr-Fse 2014-2020

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 DIC - La Regione Molise, a metà novembre, ha attivato circa il 97% della dotazione del Programma operativo regionale (Por) Fesr-Fse 2014-2020, assunto impegni per il 76% e una spesa pari al 30%. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Donato Toma, al termine della riunione del Comitato di sorveglianza che si è tenuta ieri. "L'incontro - ha commentato il governatore - ha rappresentato un'occasione di controllo e verifica del Programma operativo regionale che, pur trovandosi in una fase conclusiva della programmazione, ha dovuto rivoluzionare il suo prospetto di investimenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Il risultato di questo cambiamento, imposto dalla pandemia - ha aggiunto - restituisce un quadro notevolmente superiore alla mera dotazione del Por, poiché, grazie un intenso sforzo programmatico e attuativo, gran parte delle procedure già attive sul Por stesso sono state spostate su Programmi nazionali, al fine di liberare risorse da riorientare in funzione anticrisi". Al tavolo istituzionale con modalità a distanza hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti della Commissione Europea, della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, Agenzia di Coesione Territoriale, Anpal e il rappresentante del Mef. "Hanno espresso - ha fatto sapere Toma - viva soddisfazione per i risultati ottenuti e le strategie messe in campo con tempestività e competenza dalla Regione Molise".

