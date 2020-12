Giornata montagna: Paglione, basta pacche sulle spalle

(ANSA) - CAPRACOTTA, 11 DIC - "Basta pacche sulle spalle o semplici politiche compassionevoli, la montagna ha bisogno di una attenzione vera che possa restituire dignità e speranza alle popolazioni che la abitano e la custodiscono". Così Candido Paglione, sindaco di Capracotta (Isernia) e presidente della delegazione regionale Uncem Molise, in occasione della 'Giornata internazionale della montagna' che si celebra oggi. "Servono - osserva - investimenti sui servizi che determinano i diritti di cittadinanza, quelli scritti sulla Carta Costituzionale: salute, istruzione, mobilità dei cittadini. E noi vogliamo continuare a parlarne, almeno fino a quando non avremo avuto segnali chiari di attenzione che indichino la rotta per uno sviluppo possibile e duraturo. Proviamo per questo - prosegue - a individuare strumenti e strategie per combattere lo spopolamento e a far partire la sfida del ritorno. Facciamolo adesso con la certezza di poter offrire al resto del Paese un nuovo modello di vita, fondato su un approccio estensivo delle azioni e che parte dalla valorizzazione della dimensione umana dei nostri luoghi e dell'immenso patrimonio ambientale che li caratterizza. È la sfida del dopo Covid, la montagna come alternativa all'affollamento delle grandi aree urbane e metropolitane, il luogo dove il distanziamento fisico è consentito in maniera naturale dalla enorme disponibilità degli spazi presenti. La montagna interpretata per quello che realmente è: un luogo vivo fatto di comunità operose dove è possibile abitare e fare impresa. In questa giornata e in questo annus horribilis - conclude - proviamo a lanciare un messaggio positivo al Paese".

(ANSA).