Scuolabus Lupara: Soa, bene impegno consiglio regionale

(ANSA) - LUPARA, 10 DIC - "La lotta paga. L'impegno istituzionale ufficiale arriva dopo mesi di proteste e con un esposto già depositato presso la procura della Repubblica di Larino". Così Andrea Di Paolo del Soa (Sindacato autorganizzati) all'indomani dell'ok in consiglio regionale del Molise della mozione a firma di Aida Romagnuolo sulla necessità di uno scuolabus per gli alunni della scuola di Lupara costretti a recarsi con auto private a Casacalenda ogni giorno. "L'assemblea riconosce anche se a scoppio ritardato il diritto allo studio, al trasporto , alla sicurezza dei bambini che con i genitori di Lupara richiedevano un mezzo pubblico per raggiungere la scuola dell'obbligo. Questa battaglia sia di esempio per tutte le comunità delle aree interne del Molise che si vedono tagliare quotidianamente anche i servizi". (ANSA).