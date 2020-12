Covid:presto struttura mobile in parcheggio ospedale Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 8 DIC - Una struttura sanitaria mobile sarà realizzata nel parcheggio del San Timoteo di Termoli. Alcuni tecnici ministeriali sono arrivati nella giornata di ieri nel presidio termolese effettuando un primo sopralluogo nell'area esterna del nosocomio per stabilire dove poter posizionare i nuovi posti che, complessivamente, saranno 6. I letti andrebbero ad occupare una zona del parcheggio, davanti l'edificio sanitario e sarebbero destinati a pazienti Covid. Attualmente i positivi si trovano nell'area "grigia", attivata nella medicina d'urgenza del San Timoteo quotidianamente piena di pazienti positivi in attesa del trasferimento al Cardarelli di Campobasso.Entro breve sarà attivato una sorta di reparto esterno all'edificio sanitario.

Intanto, oggi, il manager dell'Asrem, Oreste Florenzano è arrivato a Termoli per incontrare il primario del Pronto Soccorso Nicola Rocchia che ha ribadito le criticità già evidenziate dai Nas nel corso di due "visite". Tra queste, la necessità di separare i percorsi covid dai non covid. Tra le richieste, la nomina di un direttore sanitario per il quale è stato bandito un concorso. (ANSA).