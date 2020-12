Covid: scuole primarie aperte in Basso Molise

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 08 DIC - In ottemperanza con l'ordinanza emanata ieri dalla Regione, che permette ai sindaci la riapertura delle scuole, diversi comuni del Basso Molise hanno deciso di permettere l'apertura delle primarie. La decisione arriva dai sindaci a conclusione di riunioni ed analisi della situazione sanitaria da Covid-19.

Le lezioni nelle elementari saranno in presenza, fino a questo momento, a Montenero di Bisaccia, Petacciato (Campobasso), San Giuliano di Puglia (Campobasso), Portocannone (Campobasso), Ururi (Campobasso), Montecilfone (Campobasso), Bonefro (Campobasso), Casacalenda (Campobasso) oltre San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) e Termoli (Campobasso). Non si esclude che anche altri amministratori locali decideranno in tal senso nelle prossime ore. Per quanto riguarda le secondarie di primo grado, invece, si procederà con la didattica a distanza. (ANSA).