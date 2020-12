Covid: Calenda, subito task force a supporto centro 'Afasev'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 DIC - Intervenire in tempi rapidi per supportare il centro socio-educativo e assistenziale diurno e notturno 'Afasev'. di Isernia. Lo ha chiesto ai vertici dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), il vice presidente del Consiglio regionale, Filomena Calenda, in quanto "ad oggi all'interno della struttura si trovano nove pazienti e un operatore socio-sanitario che sono risultati positivi al Covid-19, più altri tre operatori che sono in quarantena fiduciaria in attesa dell'esito del tampone". "Sono costretta a constatare che non è stata intrapresa nessun tipo di azione per supportare gli ospiti del centro - ha spiegato - tutti affetti da una disabilità grave e impossibilitati a essere trasferiti presso i presidi ospedalieri regionali. La carenza di personale legata alla pandemia in corso non permette l'assistenza continuativa all'interno della struttura e di gestire l'emergenza in atto nel modo più efficace possibile. Sarebbe opportuno - ha concluso - creare una task-forse composta da personale medico e sanitario che si recasse presso la struttura per prestare le cure e l'assistenza necessaria ai pazienti o si attivassero altri canali di soccorso per aiutare questi utenti affetti da grave disabilità e che ora devono fare i conti anche con i rischi legati al Covid-19". (ANSA).