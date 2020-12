Pescherecci sequestrati, flashmob della Lega a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 05 DIC - "Siamo vicino ai pescatori, a tutta la marineria italiana e anche qui la sezione di Termoli è vicina ai pescatori siciliani che purtroppo sono ancora prigionieri". Così l'assessore al Lavoro della Regione Molise, Michele Marone, che oggi pomeriggio si è recato in porto per prendere parte a un flash-mob organizzato dalla Lega per chiedere la liberazione dei marittimi mazaresi ancora bloccati in Libia. Presenti alla manifestazione anche i pescatori e alcuni armatori termolesi. "E' necessario che il Governo intervenga, è necessario che il ministro degli Esteri faccia qualcosa per riportare i pescatori italiani nelle loro case - ha proseguito Marone - Siamo tutti solidali con loro e la Lega sente sempre in maniera significativa i bisogni e le istanze dei cittadini italiani". (ANSA).