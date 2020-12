Covid: Ripabelli (Unimol) tra esperti gruppo lavoro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 DIC - Giancarlo Ripabelli, ordinario di Igiene, Direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università del Molise e Coordinatore del 'Comitato scientifico per l'emergenza epidemiologica da Covid-19" della Regione Molise è tra i dieci esperti che siederà al Tavolo di confronto per verificare l'adeguatezza dell'attuale sistema di valutazione degli indicatori di contagio e la qualificazione dei parametri utilizzati per l'emergenza sanitaria. Il gruppo di lavoro è costituito da rappresentanti delle Regioni e Province autonome del Veneto, Toscana, Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Marche, Lazio, P.a. di Trento e Liguria. Affiancherà il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Direttore Generale della Prevenzione e il Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, e il Capo di Gabinetto del Ministro della Salute. (ANSA).