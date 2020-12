Unimol: laurea honoris causa a Gian Paolo Montali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 DIC - Laurea honoris causa in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate. Verrà conferita dall'Università del Molise a Gian Paolo Montali, già allenatore della Nazionale italiana maschile di volley e attuale direttore del progetto 'Ryder Cup 2023'. "Il conferimento del titolo accademico onorifico - si legge in una nota dell'Unimol - vuole sottolineare l'importanza delle scienze motorie nello sviluppo della personalità e nell'educazione ai valori dell'impegno, della capacità di sacrificio e di lavoro in gruppo, della professionalità delle competenze. Grazie al suo lavoro come allenatore e come dirigente, Gian Paolo Montali è un emblema della profonda relazione tra conoscenza, competenza, impegno e solidarietà che sono alla base dell'insegnamento universitario". La cerimonia in programma il 16 dicembre, alle 11, potrà essere seguita in diretta sui canali social di Ateneo.

(ANSA).