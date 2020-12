IL PUNTO/COVID: Molise, casi triplicati rispetto a ieri

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 DIC - Impennata di casi positivi, 176 nelle ultime 24 ore in Molise, di cui 47 a Isernia, più che triplicati rispetto a ieri (53), 2 decessi, 129 in totale dall'inizio dell'emergenza, 2 guariti, 3 nuovi ricoveri in malattie infettive, a fronte di un numero record di tamponi processati, 1.368, ieri 608. È quanto emerge dal report diffuso in serata dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Il totale degli attualmente positivi in regione è 2.661, 64 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, 10 in terapia intensiva. Gli asintomatici a domicilio sono 2.531, i soggetti in isolamento 3.570, fermo a 1.735 il totale delle visite domiciliari effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca).

Intanto sull'organizzazione sanitaria all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, il sindaco Gravina ha diffuso oggi un videomessaggio per spiegare di aver chiesto, il 13 novembre scorso, l'invio di ispettori ministeriali nella struttura "a tutela della garanzia del diritto alla salute, soprattutto dei degenti e di coloro che vi operano". Con l'iniziativa odierna Gravina vuole fare chiarezza sui contenuti della nota inviata dal Commissario ad Acta per la sanità del Molise, Angelo Giustini, al Nas dei Carabinieri. Un documento con cui Giustini chiede di "procedere a un accurato e approfondito controllo nelle strutture sanitarie pubbliche, come rappresentato nell'allegata nota del sindaco di Campobasso". "Le questioni politiche non ci interessano in questo momento" dice Gravina nel videomessaggio, ribadendo di aver chiesto controlli solo da parte di ispettori ministeriali. Da parte sua il commissario Giustini ai Nas ha chiesto di verificare "se siano garantiti i servizi essenziali a tutela dei pazienti affetti sia da Covid sia da altre patologie". (ANSA).