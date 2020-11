Covid: in Molise caccia a personale per Usca

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 NOV - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha emanato un avviso urgente per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di incarichi temporanei presso le Unità speciali di Continuità Assistenziale (Usca). Il provvedimento a firma del direttore generale, Oreste Florenzano, fa seguito al decreto del Commissario di Acta per la sanità, Angelo Giustini, dello scorso 11 novembre con il quale ha autorizzato l'attivazione di ulteriori due Usca nei Comuni di Agnone (Isernia) e Riccia (Campobasso). In Molise sono già attive tre Usca: a Bojano e Larino, in provincia di Campobasso e a Venafro in quella di Isernia. (ANSA).