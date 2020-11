Pietracatella entra nella rete meteo regionale

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Pietracatella (Campobasso) installa una webcam in paese ed entra nella rete meteo regionale.

L'iniziativa dell'Amministrazione comunale è stata condotta in collaborazione con Sannio Meteo. Da oggi sarà possibile vedere in alta definizione anche il corso principale di Pietracatella, paese del Fortore situato a circa 700 metri sul livello del mare. La telecamera è installata sull'edificio municipale con vista sul Belvedere. "Un servizio utile per turisti, cittadini emigrati, meteo amatori, curiosi del web - dichiara il sindaco Antonio Tomassone - che l'Amministrazione comunale ha preso a cuore anche grazie al fattivo contributo tecnico offerto dai professionisti dell'associazione Meteo Sannio Molise. La stessa che ha installato la webcam, gratuitamente, ha intenzione di realizzare nei prossimi anni anche un osservatorio meteorologico nel paese, per via della posizione strategica che ricopre nella valle del Fortore. Si attiva così un servizio importante per tutta la cittadinanza pietracatellese". (ANSA).