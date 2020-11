Covid, 'drive through' a Campobasso, 120 tamponi al giorno

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 NOV - Da oggi è a pieno regime il 'Drive Through Difesa' allestito ieri in contrada Selvapiana a ridosso dello stadio di Campobasso. L'iniziativa a livello nazionale voluta dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, coinvolge le quattro Forze armate. L'organizzazione è gestita dallo Stato Maggiore della Difesa mentre il coordinamento è del Comando operativo di vertice Interforze (Coi) nell'ambito dell'operazione 'Igea'. In Molise il servizio è affidato all'Arma dei Carabinieri in collaborazione con l'Azienda sanitaria regionale (Asrem). L'attività di supporto alla struttura sanitaria prevede l'esecuzione di circa 120 tamponi molecolari al giorno in modo da ridurre l'afflusso e le attese presso il centro prelievi dell'ospedale Cardarelli. È possibile sottoporsi agli screening previa prenotazione all'Asrem che provvederà a fissare data e orario. I prelievi vengono effettuati dal lunedì al venerdì, 8.30-13.30 e il sabato dalle 8.30 alla 11.30. (ANSA).