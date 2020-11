Carceri: Campobasso; Del Greco, nessun contagio tra detenuti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 NOV - "Ad oggi la situazione nel carcere di Campobasso registra il contagio da Covid-19 di due medici e due infermieri, oltre ad una operatrice esterna della mensa". Lo riferisce, interpellato dall'ANSA, il dottor Pasquale De Greco responsabile sanitario della struttura penitenziaria.

"Dopo la positività del primo medico - ha aggiunto - abbiamo esteso gli screening a tutti gli altri operatori sanitari, 16 in totale". Del Greco ha anche detto che non risultano casi di contagio tra i 150 detenuti della Casa circondariale e che "da domani verranno effettuati i tamponi molecolari a tutto il personale e ai detenuti. Oggi abbiamo fatto richiesta all'Azienda sanitaria regionale (Asrem) dei kit - ha riferito - ricevendo immediatamente un riscontro positivo. I tamponi li faremo direttamente noi senza l'ausilio delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) e in meno di 24 contiamo di avere i risultati". (ANSA).