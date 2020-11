Covid: Molise, morta a 103 anni, era in malattie infettive

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 NOV - Muore a 103 anni per cause riconducibili al Covid-19. È una donna di Baranello (Campobasso) ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Nelle ultime 24 ore in Molise si è registrato un altro decesso, una donna di 93 anni di Isernia.

Nelle ultime 24 ore sono 96 i nuovi contagi da Covid-19, in diminuzione rispetto a ieri (157), a fronte di 1.015 tamponi processati. Il numero totale degli attualmente positivi in regione è 2.421, 51 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, 11 in terapia intensiva. Gli asintomatici a domicilio sono 2.308, mentre il totale dei soggetti in isolamento è 2.918, 6 i nuovi ricoverati in malattie infettive, 27 quello dei guariti nelle ultime 24 ore, 1.394 in totale dall'inizio dell'emergenza. Il totale delle visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) è 1.840. (ANSA).