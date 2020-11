Maltempo: nevica anche in Molise, Capracotta imbiancata

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - CAPRACOTTA (ISERNIA) - Era annunciata dal meteo fin da questa mattina, ma è arrivata solo in serata la prima neve della stagione a Capracotta (Isernia), regalando un'immagine inedita del paese con le strade deserte per l'emergenza Covid. I più anziani, però non esultano perché, a memoria d'uomo, quando a Capracotta nevica a novembre - ricordano - poi non ci saranno più le abbondanti nevicate nei mesi più freddi, come quella del 2015 che ha strappato il record al Nevada. L'ondata di maltempo ha portato un brusco calo delle temperature nell'intera provincia di Isernia, con le vette imbiancate e la pioggia e il vento forte a quote più basse.

