Auto: DR raddoppia, ecco 5.0 Turbo DCT automatica

(ANSA) - MACCHIA D'ISERNIA, 19 NOV - A otto mesi dal suo debutto sul mercato, la gamma di DR 5.0, SUV capostipite della nuova era dei modelli a marchio DR, si arricchisce con la tanto attesa versione benzina turbo con cambio automatico. Il nuovo urban SUV di casa DR è spinto dallo stesso motore della DR F35.

Si tratta di un 1.5 turbo da 154 cv con una coppia massima di 210 Nm a 3600 giri/min ed una velocità massima di 185 Km/h. Il cambio automatico è a sei rapporti con doppia frizione a secco.

Ma la nuova DR 5.0 Turbo DCT, oltre al motore ed alla trasmissione, presenta una serie di upgrade rispetto alla versione aspirata. Non tanto dal punto di vista estetico. Il design è infatti identico pur presentando nuove finiture cromatiche. La già ricchissima dotazione di serie della versione aspirata con cambio manuale si arricchisce invece ulteriormente con: possibilità di scegliere tra la modalità di guida ECO e SPORT; ampio tetto panoramico, lungo 1018 mm e largo 784 mm, con apertura e chiusura elettrica del parasole; sistema di fari intelligenti con accensione automatica, spegnimento ritardato con la funzione follow me home e localizzazione del veicolo tramite l'accensione da remoto dei fari stessi; 6 altoparlanti, di cui quattro anteriori e due posteriori. Ma l'upgrade più consistente, la DR 5.0 Turbo lo ha visto sul piano della sicurezza. EPB ed Auto Hold sostituiscono il freno di stazionamento manuale. 2 airbag a tendina vanno ad aggiungersi ai 4 (2 anteriori e 2 laterali) della versione aspirata. Le sospensioni posteriori semi indipendenti con barra di torsione lasciano il posto a delle multi-link indipendenti. Una nuova calibrazione del telaio rende la 5.0 Turbo più solida e stabile rispetto alla sorella con motore aspirato e cambio manuale. Nel pieno rispetto della filosofia ecofriendly di DR Automobiles Groupe, anche quest'ultimo SUV è disponibile con alimentazione bimodale, benzina/GPL, con un sovraprezzo di € 1.000,00 rispetto al costo di listino di € 21.900 dell'unica versione full optional di serie. C'è la possibilità di personalizzarla con un WR color pack che prevede il tetto in nero lucido e i montanti di un colore a scelta, lucido o opaco, tra due tonalità di grigio, nero, bianco o rosso (+ € 500). (ANSA).