Sprofonda nel fango sul lago di Guardialfiera, salvato da Cc

(ANSA) - GUARDIALFIERA, 16 NOV - Sprofonda nel fango della diga del Liscione mentre passeggia ai margini del lago, in una zona di secca, a Guardialfiera (Campobasso), e rischia di essere risucchiato dal fango. A salvare il dodicenne sono stati due Carabinieri della compagnia di Larino (Campobasso). Il ragazzino ieri si trovava con la madre e il fratello in un'area senz'acqua dell'invaso. Pensando di trovarsi in una zona asciutta della diga, il dodicenne si è messo a camminare su quelli che erano i fondali del lago, ma prima la madre, poi lui e il fratello sono sprofondati nel fango e risucchiati. La donna, che è riuscita a uscire insieme al figlio maggiore, ha chiamato disperata i Carabinieri; una volta arrivati, senza attrezzi si sono lanciati in soccorso del ragazzino, ormai intrappolato nel fango fin quasi alla vita. Uno dei due militari, procedendo carponi e strisciando, è riuscito ad afferrare per il braccio il dodicenne. Più volte è scivolato, ma la sua determinazione gli ha permesso di superare ogni difficoltà e a estrarre il ragazzo dal fango. Sul posto anche i Vigili del Fuoco arrivati da Termoli e da Campobasso. (ANSA).