Covid: Off day, serrata commercianti a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 NOV - Serrata dei commercianti di Campobasso oggi pomeriggio per l'Off day e sit in davanti alla sede della Regione Molise per manifestare il disappunto verso le disposizioni nazionali che impongono la chiusura degli esercizi commerciali alle ore 18. Un provvedimento, hanno spiegato dal Comitato 'Commercianti molisani', che penalizza i negozi al dettaglio perché coincide con gli orari tradizionalmente dedicati allo shopping. Inoltre, ricordano dal Comitato, il commercio è stato tra i primi settori ad attivarsi per rendere i locali a norma nel rispetto dei protocolli anti contagio. Tra le richieste alla Regione, un contributo a fondo perduto per compensare il costo degli affitti e dell'Imu, l'abolizione di tutte le tasse regionali e comunali, finanziamenti a tasso agevolato, incentivi a nuove assunzioni. A sostegno dell'iniziativa si è schierato anche il Comune di Campobasso. Le luci che illuminano la facciata di Palazzo San Giorgio sono state spente. (ANSA).