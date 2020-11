Covid: Toma, commissariamento anello debole catena comando

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 NOV - Nella catena di comando rappresentata dal Commissario ad Acta per la sanità, presidente di Regione e Governo, "l'anello più debole è il commissariamento che crea anche a me, massima autorità di protezione civile, difficoltà nel prendere decisioni rapide". Lo ha detto ieri sera il governatore del Molise, Donato Toma (centrodestra) nel corso della trasmissione 'Titolo V' di Rai3.

"Ogni volta che le mie decisioni impattano sulla spesa sanitaria - ha aggiunto - devo chiedere l'autorizzazione al Commissario".

Per evitare dunque questo 'black out' nella catena di comando, "ho nominato il Commissario nell'Unità di crisi, quindi ce l'ho a disposizione sempre e insieme al Comitato scientifico cerchiamo di prendere le decisioni più giuste". (ANSA).