Tir attraversa città e taglia tubi gas su un balcone

(ANSA) - TERMOLI, 12 NOV - Un Tir attraversa il centro di Termoli e rompe i tubi del gas in un appartamento. E' accaduto questa mattina in una traversa di via Mario Milano, vicino al "bar della Posta". Il mezzo pesante attraversando via XX settembre ha tagliato la tubatura su un balcone, provocando una fuoriuscita del gas dall'appartamento. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli che hanno risolto la situazione.

(ANSA).