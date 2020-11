Luoghi del cuore, Museo Misteri prosegue scalata classifica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 NOV - Balzo in avanti per il 'Museo dei Misteri' di Campobasso nella classifica nazionale de 'I Luoghi del cuore' del Fondo ambiente italiano (Fai): dal 25/o al 18/o posto con 8.140 voti ricevuti. Il censimento dei luoghi più amati dagli italiani è un progetto di sensibilizzazione sul valore del patrimonio italiano che permette ai cittadini di segnalare al Fai attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Fino al prossimo 15 dicembre, fa sapere l'Associazione 'Misteri e Tradizioni', sarà possibile votare il Museo tra i luoghi più amati e contribuire così a tutelarlo, farlo conoscere e valorizzarlo. "Un gesto semplice e concreto per far bene a Campobasso, al Molise, all'Italia e partecipare alla cura e alla valorizzazione del suo patrimonio artistico, culturale e ambientale, in un anno in cui a causa delle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria abbiamo sentito la sua mancanza e il bisogno del benessere che esso ci regala".

(ANSA).