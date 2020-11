Covid, 'drive through' all'ospedale di Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 11 NOV - Attivo da oggi il punto prelievo tamponi Covid 'drive through' a Isernia, organizzato in uno spazio del parcheggio dell'Ospedale 'Veneziale', con un container e una tenda della Protezione Civile. Eseguiti già una cinquantina di test molecolari che saranno processati a Campobasso. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco di Isernia Giacomo d'Apollonio. "È una risposta concreta alle esigenze dei cittadini che devono effettuare i tamponi e che finora dovevano recarsi altrove, costretti a lunghe attese e a disagi per gli spostamenti. Sul problema mi sono costantemente relazionato con Florenzano, sollecitando una soluzione. Il direttore generale dell'Asrem ha inteso precisare che, inizialmente, saranno eseguiti i tamponi solo per le persone prenotate. In ogni caso - conclude d'Apollonio - quella del punto prelievo è un'iniziativa importante in questo momento di recrudescenza del fenomeno pandemico". Finora l'unico punto tamponi attivo per la provincia di Isernia era all'Ospedale di Venafro. Il servizio sarà assicurato da un team di medici e infermieri, coadiuvato da altro personale. (ANSA).