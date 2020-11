Covid: Portocannone, sindaco in isolamento, scuole chiuse

(ANSA) - PORTOCANNONE (CAMPOBASSO), 10 NOV - Il Sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci in isolamento precauzionale insieme alla famiglia. Lo annuncia lui stesso su facebook.

"Sono stato informato della positività al virus di un mio congiunto con il quale tutta la mia famiglia ha avuto contatti diretti nella giornata di domenica - scrive -. Per questo motivo, da oggi, io ed i miei famigliari siamo in isolamento precauzionale e verremo sottoposti a breve a tampone molecolare".

Il primo cittadino ha firmato ordinanza di chiusura delle scuole del paese dove verrà sospesa la didattica in presenza, con contestuale attivazione della didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado sino agli esiti dei tamponi.

Il provvedimento, adottato in via prudenziale, verrà revocato non appena ci sarà la certezza dell'assenza di rischi di diffusione incontrollata del virus. (ANSA).