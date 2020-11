Covid: Carovilli, scuola chiusa e mercato vietato, 28 casi

(ANSA) - CAROVILLI, 10 NOV - Da comune Covid free nell'ondata di marzo, Carovilli (Isernia) registra ora 28 casi rilevati dalla fine di ottobre a oggi. "Sono tanti i contagi - ha detto all'Ansa il sindaco Antonio Conti - e tanta è anche la preoccupazione in un piccolo centro come il nostro di circa 1300 abitanti". L'unico carovillense colpito dal Covid, lo scorso mese di aprile, era ospite di una Casa di Riposo di Agnone (Isernia). "E' guarito - ricorda il sindaco - dopo essersi positivizzato una seconda volta. Diversa è la situazione attuale, i contagi sono in loco". Toccata dal Covid anche la scuola del paese, con una decina di casi accertati con tampone molecolare. "L'ho chiusa - ha spiegato il sindaco - subito, due settimane fa. La riapertura è fissata per il 16 novembre, ma dobbiamo valutare l'andamento. Oggi molti concittadini sono andati a fare il tampone di controllo e dobbiamo attendere i risultati". Il sindaco ha vietato anche il mercato settimanale e l'ingresso agli altri ambulanti. "Mi rendo conto della difficoltà economica del momento - ha concluso Conti - ma sono misure necessarie. Abbiamo ancora molte famiglie in quarantena e l'Asrem non ha completato l'indagine epidemiologica". (ANSA).