Covid: ancora contagi a Castelpetroso, 12 in un giorno

(ANSA) - CASTELPETROSO, 10 NOV - Altri 12 positivi a Castelpetroso (Isernia) dove la soglia dei contagi non scende, da molti giorni, al di sotto delle 100 unità nonostante ci siano stati molti guariti. "Ce lo aspettavamo - ha detto all'Ansa la sindaca Michela Tamburri - i casi ufficializzati stasera dall'Asrem sono riconducibili a un cluster noto che conta anche una persona ricoverata". Uno screening consistente della popolazione, circa 1600 abitanti, è stato fatto ieri con i tamponi in piazza e 200 persone che si sono sottoposte al test molecolare. "Al momento - ha concluso la sindaca - non adotterò altre misure restrittive". (ANSA).