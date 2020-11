Covid: Confcommercio Molise, sperimentare orario continuato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 NOV - Avviare una sperimentazione degli orari nel centro murattiano di Campobasso che possa portare al posticipo dell'orario di apertura e all'anticipo di quello di chiusura dei negozi garantendo, in questa fase di emergenza sanitaria, l'orario continuato 10-18. È la proposta di Confcommercio Molise "per evitare durante i giorni feriali la fuga verso i centri commerciali e gli acquisti online". "E' necessario sostenere i negozi di vicinato - afferma il direttore Irene Tartaglia - perché crediamo che con le loro luci accese ricoprano un ruolo importante, anche dal punto di vista sociale e della sicurezza delle nostre strade e delle nostre piazze. La spesa nel negozio 'a chilometro zero' - aggiunge - non solo sostiene l'economia interna ma alimenta un circuito virtuoso di rilancio dei consumi. Un modo per reagire alla crisi a cui tutti possiamo contribuire, tenendo in questo modo viva la città. Tutto ciò - conclude - nel pieno e rigoroso rispetto delle regole sin qui seguite dalle nostre attività commerciali e dai pubblici esercizi". (ANSA).