Tamponi in piazza a Castelpetroso per limitare spostamenti

(ANSA) - CASTELPETROSO, 08 NOV - Tamponi di massa a Castelpetroso (Isernia), domani, lunedì 9 novembre, grazie a un accodo siglato tra il Comune e l'Asrem per limitare gli spostamenti: l'unico ospedale della provincia di Isernia dove si eseguono i tamponi è Venafro.

Nel paese di Castelpetroso si registrano oltre 100 casi di positività al Coronavirus, secondo i tracciamenti riconducibili alla partecipazione a un funerale. Il luogo per eseguire il test molecolare sarà il piazzale adiacente il bocciodromo, dove si recheranno tutti i cittadini inseriti in un elenco compilato anche con l'ausilio del medico di base. Si tratta di persone che eseguono per la prima volta il tampone o di persone in precedenza risultate positive. (ANSA).