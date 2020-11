Covid: il punto in Molise, nuovo record contagi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 NOV - Nuovo balzo di positivi al Covid-19 in Molise, il più alto dall'inizio dell'emergenza.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 153 nuovi contagi da Covid-19, il doppio rispetto a ieri (77), a fronte di 879 tamponi processati, ieri erano stati (784). Il numero totale degli attualmente positivi in regione è 1.579, 34 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso (+7), 8 in terapia intensiva. Gli asintomatici a domicilio sono 1.513, quelli nelle Case di riposo 3, mentre il totale dei soggetti in isolamento è 1.487. Il totale delle visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) è 945. In Molise i primi segnali di una ripresa dei contagi, nella seconda fase dell'emergenza Covid-19, si sono registrati il 20 settembre con 31 casi. È quanto emerge dal grafico della Regione che 'fotografa' l'andamento epidemiologico Sars-Cov-2 dal 1/o marzo.

Altro picco, il 12 ottobre con 49 contagi, poi il 16 ottobre (64) per arrivare al 29 ottobre con 115 positivi, infine oggi 153. Dall'inizio dell'emergenza in Molise si sono registrati in totale 2.352 casi, 45 i decessi, a fronte di 64.784 tamponi processati. La percentuale degli asintomatici a domicilio, rispetto al totale dei soggetti attualmente positivi, è il 95,8%. La Regione Molise ha pubblicato una guida di facile lettura e comprensione rivolta a chi è rientrato in regione da Zone 'rosse' o 'arancioni' e deve attenersi agli obblighi imposti dall'ultima ordinanza emessa dal governatore Donato Toma. Al momento, fa sapere il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem), Oreste Florenzano, sono circa un centinaio le mail ricevute all'indirizzo: covid@asrem.org. È in via di allestimento una struttura per il prelievo dei tamponi all'ospedale 'Veneziale' di Isernia. (ANSA).