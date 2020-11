Reddito Cittadinanza, furbetto nella rete della Gdf

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 NOV - Scovato a Campobasso un nuovo furbetto del Reddito di cittadinanza. Questa volta a cadere nella rete della Guardia di Finanza, è stata una donna. Le Fiamme gialle, in coordinamento con il personale della Questura, hanno accertato che l'indagata, sulla base di false dichiarazioni in relazione ai componenti del proprio nucleo familiare, aveva indebitamente beneficiato del Reddito per complessivi 13 mila euro. Il Gip, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo della somma e della carta Postamat Rdc che abilita al prelievo di denaro accreditato.

