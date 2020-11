Influenza: Facciolla (Pd), vaccini introvabili in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 NOV - Vaccini antinfluenzali introvabili e criticità per i pazienti diabetici. È quanto denuncia il consigliere regionale Vittorino Facciolla (Pd), evidenziando una situazione di "disastro annunciato". "Bambini, anziani, pazienti con patologie croniche, persone con fragilità certificate - afferma - stanno correndo il rischio di ammalarsi di Covid senza avere alcuna possibilità di proteggersi né di poter essere curati così come ne avrebbero diritto". Secondo l'esponente della minoranza "i vaccini, nonostante il plateale gesto di propaganda del Presidente Toma che si è fatto vaccinare in conferenza stampa, non sono ancora disponibili, né presso i pediatri né presso i medici di base". Inoltre, "la situazione delle persone ammalate di diabete sembra essere ad un passo dal caos perché a breve l'ultimo medico organico al reparto di diabetologia di Termoli (Campobasso) andrà in pensione e se non ci sarà nessun incremento dell'organico il rischio sarà gravissimo: il servizio medico - spiega - sarà garantito per sole dieci ore settimanali e quindi solo attività routinaria, niente microinfusori, niente trattamento delle complicanze. Le diverse Associazioni legate all'ambito dei malati di Diabete hanno più volte inviato richieste e istanze alla Regione Molise, al Direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, al Direttore sanitario Virginia Scafarto, ma ad oggi - conclude - non hanno ricevuto alcuna risposta". (ANSA).