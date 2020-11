Covid: Molise, contagi in 7 Comuni su 10

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 NOV - La mappa dei Comuni molisani dove è presente almeno un caso di positività al Covid-19 con il passare delle ore aumenta. È quanto emerge dagli aggiornamenti quotidiani forniti dall'Asrem. Pochi i paesi che al momento sono virus free. I contagi, dunque, continuano a correre e in poco più di 24 ore i Comuni con casi Covid sono passati da 89 (1 novembre), a 93 (2 novembre), su un totale di 136. Isernia, capoluogo che nella prima fase è risultato 'virus free' per lungo tempo, è il Comune più colpito con 220 casi, seguito da Campobasso (115). Destano particolare attenzione i casi di positività (107) a Castelpetroso (Isernia) dove, in base ai dati Istat del 31 dicembre 2019, la popolazione era di 1.620 abitanti. (ANSA).