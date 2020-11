Covid: Nola (M5s), deficit su comportamenti e provvedimenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 NOV - "La gestione della pandemia in Italia è sicuramente stata molto efficace e tempestiva nella primavera 2020. Complice l'arrivo del caldo e dell'estate i provvedimenti del Governo sono riusciti a temperare anche gli effetti dell'indubbia crisi economica e sociale". Così, interpellato dall'ANSA, il consigliere regionale Vittorio Nola (M5s), sull'emergenza sanitaria in atto. "Purtroppo - spiega - dopo l'estate, nonostante tutte le Istituzioni e tutti i cittadini fossero ben consapevoli dei pericoli derivanti dal riaccendersi dei focolai Covid nei mesi autunnali, alcuni comportamenti e alcuni provvedimenti, a mio avviso, hanno mostrato deficit importanti. Il continuo rimpallo tra Governo e Regioni, ad esempio, su apertura scuole e crisi nel trasporto pendolare doveva essere meglio coordinato, così come le singole Regioni sono in ritardo sull'approntamento dei posti letto 'dedicati', sulla separazione tra strutture ospedaliere Covid e non Covid (come peraltro raccomandato nei Dpcm) e sulla organizzazione della rete di emergenza territoriale. Auguriamoci che con il prossimo Dpcm tutte le forze politiche diano il proprio contributo, non solo sui contenuti per evitare complicazioni sul versante sanitario - conclude - ma anche sull'interpretazione univoca delle comunicazioni ed esternazioni pubbliche riguardo i temi economici e di impatto sociale così da supportare comportamenti positivi da parte di tutti i cittadini, giovani e anziani che siano, e non indurli in confusione". (ANSA).