Covid: Molise, 89 Comuni su 136 con casi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 NOV - Sono 89, su un totale di 136, i Comuni del Molise, 84 in provincia di Campobasso, 52 in quella di Isernia, nei quali è presente almeno un caso positivo al Covid-19. È quanto emerge dalla mappa diffusa ieri sera dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Il Comune più colpito in questa seconda fase è Isernia con 214 positivi, seguito da Campobasso con 111. Tra i centri più piccoli spicca Castelpetroso (Isernia) con 105 casi. Dall'inizio dell'emergenza in Molise si sono registrati in totale 1.897 positivi a fronte di 60.969 tamponi effettuati. (ANSA).